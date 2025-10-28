Gabbia a DAZN: "Quantità di errori tecnici troppo elevata per i giocatori che siamo"

Matteo Gabbia ha parlato a DAZN al termine di Atalanta-Milan 1-1. Le sue dichiarazioni:

Un feedback sulla partita?

“Onestamente dobbiamo analizzare la serata in generale. Ce lo siamo detto in spogliatoio, nel primo tempo potevamo fare meglio dal punto di vista tecnico nello sviluppo della manovra. La quantità di errori tecnici è troppo elevata per i giocatori che siamo. Il secondo tempo è stato meglio, abbiamo sviluppato azioni migliori. La squadra è insieme in tutte e due le fasi. C’è da dare merito anche all’avversario. Il nostro percorso deve continuare, questa partita non ci lascia felici: abbiamo alzato l’asticella tra di noi, abbiamo grandi aspettative su di noi. Faremo di tutto per migliorare e tornare a vincere. Sicuramente questa squadra ha un grande potenziale nei giocatori e nello staff. Proprio per questo abbiamo grande voglia di far bene: poi ovviamente non si possono vincere tutte le partite ma dobbiamo dare sempre il 100%. Dobbiamo recuperare, migliorare, lavorare con serenità e grande voglia per fare una grandissima annata. Il pareggio di oggi ci lascia l’amaro in bocca ma anche grandissimi spunti su cui migliorare”.

La compattezza difensiva:

“Sicuramente è un grande lavoro dello staff e del mister, a cui va dato merito: ha sistemato tante cose. C’è ancora da migliorare, prendere gol non ci lascia felici. Dobbiamo tornare a non subirli. I centrocampisti e gli attaccanti ci danno una grande mano, ci permettono di essere una squadra compatta: è merito di tutti se riusciamo a concedere meno occasioni rispetto agli anni passati”.