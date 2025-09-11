Gabbia: "Ci manca la Curva a San Siro, ci hanno sempre guidato con la loro carica"

Intervenuto a margine dell'evento di ieri sera, Premio Gentleman Fair Play 2024-25 presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato così della stagione del Milan e anche del nuovo arrivo Nkunku, pronto al possibile debutto con la maglia rossonera. Un estratto delle sue parole:

Sulla Curva Sud

"Il nostro compito è quello di giocare, certo che ci dispiace non vedere la Curva a San Siro perchè in questi anni ci hanno trascinato e fatto vincere molte partite. Poi onestamente non sono io che devo commentare le vicissitudini che ruotano attorno a questa vicenda".

Su Nkunku e il suo ruolo

"Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui".