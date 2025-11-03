Gabbia dopo il successo contro la Roma: "Questa partita l’abbiamo vinta tutti e 75 mila"

"Questa partita l’abbiamo vinta tutti e 75 mila. Grandi Ragazzi - Uniti - Da squadra. Forza Milan!!!": è questo il messaggio pubblicato su Instragram da Matteo Gabbia dopo il successo contro la Roma di ieri sera per 1-0. Il difensore ha esaltato l'importanza dei tifosi che con il loro supporto sono stati decisivi nella vittoria contro i giallorossi.

Ai microfoni di Sportitalia e TeleLombardia al termine di Milan-Roma 1-0, Gabbia ha dichiarato: "Da questo punto di vista il pubblico è stato davvero eccezionale, come sempre dei tifosi super. Ci hanno tanto aiutato a portare a casa questa partita. Siamo fortunati a giocare davanti a questi tifosi, ce li dobbiamo tenere stretti e godere fino in fondo".

