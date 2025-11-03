Milan-Roma 1-0, Mauro: "Durante l'intervallo Allegri ha detto le cose giuste ai suoi giocatori"

vedi letture

Presente negli studi di Pressing nel post-partita di Milan-Roma, Massimo Mauro ha dichiarato: "Si è vista una grande Roma nella prima mezz'ora, ma in quella mezz'ora si doveva capire che il contropiede di Leao poteva essere letale. La Roma non ha saputo farlo. Devo dire che sono due squadre con due grandi allenatori: la Roma è stata fantastica nella prima mezz'ora, così come è stato fantastico il Milan a risolvere i problemi nel secondo tempo. E' evidente che durante l'intervallo Allegri ha detto le cose giuste ai suoi giocatori.

Al Milan mancavano giocatori importanti. Ho sentito Maignan e Leao che nelle interviste hanno parlato di gruppo, del pubblico, di affiatamento e che le loro prestazioni contano solo se vince la squadra. Secondo me c'è un ambiente che sembra adeguato a vincere".

