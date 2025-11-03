La partita di Modric contro la Roma: il croato spicca tra i rossoneri in varie statistiche
Quella di ieri sera contro la Roma è stata la decima partita, la decima di fila, da titolare per Luka Modric col Milan in Serie A. Il croato, all'inizio chiuso e pressato dalla marcatura ad uomo di Cristante, alla lunga è uscito fuori ed è stato come sempre un punto di riferimento fondamentale per i compagni, sia in avvio di azione che in fase di recupero. Ci sono anche i dati a testimoniarlo:
Passaggi riusciti 38 (primo del Milan)
Occasioni create 2 (primo del Milan)
Passaggi riusciti nella trequarti avversaria 8 (secondo del Milan)
Cross tentati 7 (primo della partita)
Recuperi 7 (primo tra i giocatori di movimento)
Tocchi 61 (primo del Milan)
Un'altra prestazione in cui luka ha unito tanta qualità ad una quantità sorprendente.
