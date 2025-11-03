Milan, magia San Siro: in campionato i rossoneri vincono quasi sempre in casa
Il Milan si regala una vittoria importante contro la Roma grazie al gol decisivo di Pavlović, su assist di Leão, e anche al rigore parato da magic Mike Maignan su Dybala. Una prestazione solida che permette ai rossoneri di mantenere il passo, rilanciandosi in pieno vertice in classifica.
Numeri e statistiche: magia San Siro
Il Milan ha vinto quattro delle più recenti cinque gare interne di Serie A (1N), il doppio dei successi rispetto a quanto raccolto nelle cinque precedenti (1N, 2P). Inoltre, il Milan ha subito al massimo sette reti nelle prime dieci gare stagionali di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sette anche in quel caso).
IL TABELLINO
MILAN-ROMA 1-0
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (43'st Athekame), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão (48'st Tomori), Nkunku (39'st Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Odogu; Jashari; Castiello. All.: Allegri.
ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso (39'st Tsimikas), Mancini, Ndicka; Çelik (31'st Dovbyk), Cristante, Koné, El Aynaoui (6'st Pellegrini), Wesley; Soulé (6'st Bailey), Dybala (39'st Baldanzi). A disp.: Gollini, Vásquez; Ghilardi, Rensch, Ziółkowski; Pisilli, El Shaarawy. All. Gasperini.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Gol: 39' Pavlović (M).
Ammoniti: 34' El Ayanaoui (R), 29'st Wesley (R), 30'st Çelik (R), 38'st Hermoso (R), 49'st Mancini (R).
Note: al 37'st Maignan (M) ha parato un rigore a Dybala (R).
