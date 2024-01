Gabbia: "E' come se non fossi mai andato via. Bellissimo riniziare a lavorare con i miei compagni"

Matteo Gabbia è il primo rinforzo del Milan per il mercato invernale. Il difensore classe 1999, è stato richiamato alla base dopo aver trascorso la prima parte di stagione in prestito al Villarreal nella Liga spagnola. Il rientro di Gabbia è dovuto soprattutto ai tanti infortuni che hanno colpito il reparto difensivo. Il centrale italiano ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole.

Le parole di Gabbia sul ritorno al Milan: "E' stato abbastanza veloce. In pochissimo tempo sono tornato ma per certi versi e come se non fossi mai andato via. Ho sempre mantenuto un rapporto con i miei compagni, con tutte le persone dello staff. Rivederli e riniziare a lavorare con loro è un qualcosa di bellissimo e adesso me lo godo fino in fondo"