Gabbia rassicura: "Il problema alla caviglia? Tutto risolto. La sosta è arrivata al momento giusto"

Matteo Gabbia ha rilasciato una lunga intervista a DAZN nella quale ha spesso delle belle parole nei confronti di Mario Gila

Nell'intervista rilasciata a DAZN, Matteo Gabbia ha parlato anche dell'infortunio che lo ha condizionato in questo inizio di stagione e del suo ruolo nello spogliatoio del Milan. Ecco le sue parole:

Il tuo inizio di stagione è stato condizionato da un infortunio...

"E' stato un mese e mezzo difficile perchè non stavo bene e non riuscivo a giocare con continuità per questo problema alla caviglia. Ora sono contento di aver risolto questo infortunio. La sosta è arrivata al momento giusto perchè mi ha permesso di allenarmi e eliminare completamente il problema alla caviglia. Da quando riprenderemo le partite conto di essere al 100%".

Ti senti un esempio?

"Mi sento sempre responsabile di essere un esempio. Più che spiegarlo a parole, quello che conta è come ci si comporta e come si vivono determinate situazioni. Io cerco di essere sempre un professonista esemplare e cercare di fare il massimo sempre. Anche se devo dire che non serve perchè tutti i ragazzi sanno dove sono e cosa significano questa maglia e questo club. Vogliamo tutti fare una grande stagione e toglierci delle soddisfazioni".