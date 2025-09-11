Gabbia: "Siamo stati bravi a non riempirci di negatività dopo la sconfitta contro la Cremonese. Da lì abbiamo archiviato e lavorato bene, vogliamo proseguire così"

Intervenuto così a margine dell'evento Premio Gentleman 2024/2025 a Milano, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato così della stagione del Milan, analizzando tanti temi di contorno dell'ambiente rossonero. Dall'impatto di Allegri alla rivoluzione sul mercato. Un estratto delle sue parole:

Sul momento della squadra

"Stiamo bene e abbiamo tanta voglia di giocare e fare punti. Siamo stati bravi a non riempirci di negatività dopo la sconfitta contro la Cremonese. Da lì abbiamo archiviato e lavorato bene per poi vincere a Lecce".

Sul mercato e la squadra, quasi del tutto rivoluzionata

"La società ha fatto le sue scelte, ed è giusto che si prenda atto del cambiamento, la società ci ha dato un plus con i nuovi giocatori perchè si respira un'aria nuova a Milanello, con tanti ragazzi per bene e con voglia. Mi sento anche di ringraziare i ragazzi che sono andati via, nonostante l'anno scorso sia stata una stagione poco positiva le colpe sono da dividere con tutto il gruppo squadra, quindi li saluto e abbraccio forte".