Gabbia: "Sono arrivati tanti giocatori nuovi e con tanta qualità, ma ci tengo a ringraziare i ragazzi che sono andati via, hanno sempre dato tutto"

Intervenuto così a margine dell'evento Premio Gentleman 2024/2025 a Milano, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato così della stagione del Milan, analizzando tanti temi di contorno dell'ambiente rossonero. Dall'impatto di Allegri alla rivoluzione sul mercato. Un estratto delle sue parole:

Sul mercato e la squadra, quasi del tutto rivoluzionata

"La società ha fatto le sue scelte, ed è giusto che si prenda atto del cambiamento, la società ci ha dato un plus con i nuovi giocatori perchè si respira un'aria nuova a Milanello, con tanti ragazzi per bene e con voglia. Mi sento anche di ringraziare i ragazzi che sono andati via, nonostante l'anno scorso sia stata una stagione poco positiva le colpe sono da dividere con tutto il gruppo squadra, quindi li saluto e abbraccio forte".

Il lavoro sulla fase difensiva

"Stiamo lavorando molto: su fase difensiva, sul blocco squadra, il mister ci spiega quanto sia importante lavorare tutti insieme, non come unico blocco. Adesso è anche inutile parlare, faremo parlare il campo, questo è ciò che conta".