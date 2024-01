Gabbia: "Sono pronto per iniziare questi ultimi mesi di stagione"

Matteo Gabbia è il primo rinforzo del Milan per il mercato invernale. Il difensore classe 1999, è stato richiamato alla base dopo aver trascorso la prima parte di stagione in prestito al Villarreal nella Liga spagnola. Il rientro di Gabbia è dovuto soprattutto ai tanti infortuni che hanno colpito il reparto difensivo. Il centrale italiano ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole.

Gabbia pronto e carico per questa seconda esperienza in rossonero: "Mi sono sempre allenato bene e ho cercato di migliorarmi ogni giorno anche in Spagna per essere il miglior giocatore possibile. Conosco l'ambiente, conosco i compagni, conosco il mister: questi giorni di allenamento mi rinfrescheranno la memoria su quello che c'è da fare. Ma so dove sono e di conseguenza sono pronto per iniziare questi sei mesi finali".