Gabbia suona la carica: le dichiarazioni del difensore rossonero al Premio Gentleman 2024-25

Gabbia suona la carica: le dichiarazioni del difensore rossonero al Premio Gentleman 2024-25
Oggi alle 07:30News
di Niccolò Crespi

Intervenuto a margine dell'evento di ieri sera, il Premio Gentleman Fair Play 2024-25 presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato così della stagione del Milan e di molto altro. Un estratto delle sue parole:

"L'importante che ci sia un miglioramento continuo all'interno della nostra stagione, dobbiamo quindi trovare un po' di quella costanza che ci era mancata nella scorsa stagione. Non parlerei di obiettivi, Champions o altro. Noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi a Marzo nel momento decisivo della stagione capiremo per cosa saremo ancora in lotta e a cosa potremo aspirare tutti insieme".