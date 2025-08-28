Galderisi: "Leao può giocare ovunque. Mi aspetto tanto da Gimenez"

Giuseppe Galderisi ha parlato così del Milan su Radio Sportiva: "Non è il massimo soprattutto quando si punta molto sulle tue qualità, Leao può giocare ovunque. Non è centravanti puro ma è quell'attaccante che se gli apri gli spazi a destra e sinistra ti fa male, può essere una buona alternativa ma senza un centravanti vero puoi giocare con tanti calciatori in mezzo lal campo che si buttano dentro.

Gimenez mi piace moltissimo, mi aspetto tanto da lui. L'anno scorso ha capito cosa vuol dire cosa significa giocre nel Milan, è un giocatore che dovrebbe fare un buon campionato. Con la Cremonese non sono partiti bene, ma credo che le vere difficoltà siano mentali. Milan come Juve sono due squadre che devono fare qualcosa di meglio.

Le prime partite di campionato sono sempre strane, quando le cose iniziano male bisogna avere una forza di gruppi importante. Credo che il Milan ha giocatori di esperienza, ma in questo momento la qualità tecnica e fisica lasciano il tempo che trova. Bisogna puntare sulla testa dei calciatori, Allegri credo abbia una buona squadra. Per due anni a Torino Allegri è stato massacrato, da quando è tornato al Milan sembra che le cose siano già risolte".