Galeone rivela che Allegri non lo ha ascoltato per un consiglio di mercato di un giocatore molto noto

Giovanni Galeone, intervistato dall'edizione bolognese di Repubblica, ha commentato così il ritorno al Milan di Max Allegri: "Mi aspettavo lo prendessero già dopo Fonseca, bell’errore non farlo. In questo Milan costruito bene da centrocampo in su è proprio la difesa che non mi convince, sia come reparto che come singoli: lì a Max serve tempo e forse uomini. Gli ho detto prendi Xhaka, lui mi ha risposto 'Va troppo piano'".

In passato Allegri ha rifiutato sia la panchina dell'Arsenal che quella del PSG: "Il no di Allegri all'Arsenal per il post-Wenger? Non gliel’ho mai perdonato, era un grande progetto. Rifiutò pure il Psg, mi confidò che per lui vincere in Francia era troppo facile, lo vedeva come il campionato di scapoli e ammogliati". Sulla panchina della Nazionale italiana e le voci su Allegri per il dopo Spalletti, Galeone ha spiegato: "Me ne parlava già Petrucci quando era al Coni, ma prima della Nazionale Max ha un pensiero: la Champions".

COME STA NKUNKU

Christopher Nkunku è consapevole di avere una grande opportunità, essendo in un club come il Milan che lo può mettere nelle condizioni di tornare ad essere quello di Lipsia. Il francese lo sa benissimo, e quindi starebbe cercando di ripagare in tutti i modi la fiducia non solo del club, ma anche dello staff tecnico, lavorando giorno dopo giorno per riuscire a (ri)trovare la condizione migliore.

Non è semplice, anche perché tra Mondiale per Club e mancata preparazione ha lavorato in maniera spezzettata nel corso dell'estate, ma la volontà c'è tutta, e questo lo si nota e apprezza dalle parti di Milanello. Nel corso della sosta è stato infatti preparato un programma ad hoc che Nkunku ha seguito alla lettera presentandosi spesso al centro sportivo anche nei giorni liberi, a conferma del fatto che scalpita per dimostrare di essere da Milan.