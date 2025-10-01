Galli: “Via San Siro va via una parte di me, ma bisogna guardare al futuro”

Nel corso della puntata di Radio tv Serie A, Filippo Galli, leggenda rossonera, ha parlato della notizia dell'abbattimento di San Siro, lui che San Siro l'ha vissuto direttamente sulla sua pelle

"Il fatto che verrò abbatto San Siro mi dispiace dal punto di vista emotivo, quelle volte che passo di lì e lo vedo dico caspita io ho giocato li dentro. Quindi il fatto di abbatterlo significa che va via una parte di me am anche una parte di tutti coloro che hanno vissuto emozioni belle, meno belle, una parte di Milano, una parte della storia della Milano non solo calcistica. In un mondo ideale guardando al futuro, sarebbe stato bello pensare a due stadi, perchè Londra che è considerata una città europea del calcio, ha più stadi e quindi non vedo perchè Milano non possa avere questo. Detto ciò diciamo che si va verso il futuro, l'innovazione, le necessità per rendere le squadre sostenibili, verso la possibilità di sfruttare lo stadio non solo nel giorno della gara ma anche durante la settimana. Bisognerà capire poi dove giocheranno le squadre, se lo terranno agibile per le partite e nel contempo costruiranno di fianco lo stadio nuovo".