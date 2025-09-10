Gattuso cita la finale di Istanbul dopo la vittoria con Israele
La seconda partita di Gennaro Gattuso in carica come CT della Nazionale Italiana è stata una delle più folli della storia della squadra azzurra: un 5-4 in campo neutro a Debrecen (Ungheria), caratterizzato da rimonte e controrimonte, autogol e doppiette. Una gara che è finita veramente solo al fischio finale e che dopo il minuto 81 ha regalato quattro gol. Nella conferenza stampa, mister Gattuso ha commentato la gara e ha citato anche la finale di Istanbul del 2005 persa contro il Liverpool con la maglia del Milan.
Le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa: "Le partite non finiscono mai, nessuno meglio di me può dirlo: facevo parte di quella squadra che vinceva 3-0 una finale di Champions League e in sei minuti ha preso 3 gol. Chi meglio di me può spiegare questo? Qualcuno stasera da lassù ci ha voluto bene. Andiamo avanti!"
