Gattuso commenta: "Milan-Como in Australia? È il calcio moderno"
© foto di ANSA
di Francesco Finulli
(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - ''Milan-Como a Perth in Australia? E' il calcio moderno''. Gennaro Gattuso non appare sorpreso né contrario a questa lunga inedita trasferta di una partita della Serie A.

"Ci sono cifre importanti in ballo e quando te le offrono è giusto per le società prenderle in considerazione - ha proseguito il commissario tecnico della Nazionale parlando a Coverciano - Penso poi che possa essere una cosa positiva per il nostro calcio". (ANSA).