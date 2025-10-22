Gattuso continua il suo giro dei centri sportivi della Serie A: il ct è stato a Parma

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Tredicesima tappa per Gennaro Gattuso del tour presso i centri sportivi dei club di Serie A. Questa mattina il Ct ha fatto visita al Parma, venendo accolto al Mutti Training Center di Collecchio dal CEO della società Federico Cherubini e dal football director Alessandro Pettinà. Accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso - che ha ricevuto in dono una maglia personalizzata del Parma con il numero 8 sulle spalle - ha assistito alla seduta di allenamento della squadra, incontrando i calciatori e intrattenendosi poi a pranzo con l'allenatore Carlos Cuesta e con la dirigenza gialloblù. (ANSA).