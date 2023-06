Gazzetta - Il Milan di Cardinale senza Maldini e Massara: più compiti e responsabilità per Furlani e Moncada

MilanNews.it

La notizia di giornata non può che essere l'imminente separazione (clicca qui) tra Maldini ed il Milan, con il DT sempre più lontano dal mondo rossonero dopo l'incontro con Cardinale. Ma nel caso in cui dovesse esserci, così come chiaramente sembra, questo scossone incredibile all'interno dell'area sportiva rorssonera, chi prenderà il posto di Maldini e Massara?

Secondo Marco Pasotto de La Gazzetta dello Sport il numero uno del Milan Gerry Cardinale non è un uomo da decisioni "di pancia", ma uno che riflette molto prima di fare scelte importanti. E quindi, dal momento in cui arriverà la decisione di non continuare con il duo comporto da Paolo e Ricky, avrà già in mente come sarà l'assetto societario: secondo la rosea i cambiamenti inizierebbero da Cardinale stesso, che sarebbe più presente a Milano e si occuperebbe in prima persona di un maggior numero di questioni. Maldini e Massara quindi non verrebbero sostituiti "formalmente", o almeno non in tempi brevi. Non arriverebbero quindi un nuovo DT e un nuovo DS, ma chi è già al Milan avrebbe ancora più compiti e responsabilità. Il riferimento è all'AD Giorgio Furlani e allo capo dello scouting Geoffrey Moncada, da sempre figura molto stimata dalla società, per un modello sulla falsariga di quello del Tolosa, con database, algortimi e analytics che prederebbero ancora più importanza. Non cambierebbero le indicazioni per il mercato: giocatori under 25, adatti al calcio europeo e che non siano investimenti "a perdere".