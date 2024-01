Gazzetta - Jimenez verso la titolarità: perchè verrà preferito a Bartesaghi

vedi letture

Una delle novità della formazione di Stefano Pioli potrebbe riguardare la fascia sinistra. Oggi contro il Cagliari, in Coppa Italia, è atteso il debutto con la prima squadra per Alex Jimenez. Il classe 2005 spagnolo è arrivato quest'estate dal Real Madrid ed è naturalmente un terzino destro. Nel corso della prima parte di stagione, però, Abate lo ha impiegato anche sulla fascia opposta.

Jimenez oggi dovrebbe giocare dal primo minuto. Lo spagnolo darà un turno di riposo a Florenzi e sopravanza Bartesaghi nelle gerarchie. La motivazione, però, non è assolutamente tecnica. Il terzino Davide Bartesaghi, che già ha giocato alcune volte in questa stagione, non è stato bene negli ultimi giorni causa influenza: anche se dovesse essere a disposizione non sarebbe al 100% e per questo Pioli potrebbe battezzare Jimenez. Lo riporta stamattina la Gazzetta dello Sport.