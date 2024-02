Gazzetta: "Jovic, un gol per farsi perdonare. E aspetta di far coppia con Giroud"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Jovic, un gol per farsi perdonare. E aspetta di far coppia con Giroud". Dopo l'espulsione rimediata in campionato contro il Monza, l'attaccante serbo si è fatto perdonare ieri sera con il gol segnato al Rennes. Per l'ex centravanti di Real Madrid e Fiorentina si tratta della sua ottava rete stagionale.

Queste le parole a Sky di Stefano Pioli nel post-partita su Jovic: "Purtroppo ha commesso un’ingenuità grave domenica. Ha avuto la sua occasione e se l’è meritata tutta. Ha grandissime qualità, sa essere puntuale dentro l’area e sa far giocare bene la squadra. Possiamo anche giocare con le due punte, lui e Giroud sarebbe sicuramente una bellissima coppia. Sta facendo bene e deve continuare a pretendere tanto da sé stesso per dimostrare di poter essere un giocatore da Milan”.