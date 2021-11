Gazzetta - Kessie-Milan, rinnovo sempre più in salita

La trattativa per il rinnovo di Franck Kessie è sempre più in salita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, riportando poi le dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini prima del match di Champions contro il Porto: “Ne stiamo parlando da tanto, ci sarà l’occasione di incontrarci per l’ennesima volta con il suo agente e decideremo in tutta serenità”. Il dialogo prosegue, ma al momento non sembrano esserci i presupposti per arrivare a una fumata bianca.