Gazzetta - Milan, a Salerno quattro assenti sicuri. Da valutare Krunic e Messias, ok Calabria e Diaz

Il 4 gennaio 2023 il Milan riprenderà il suo campionato in casa della Salernitana. Per quel match, Stefano Pioli dovrà sicuramente fare a meno di quattro giocatori, vale a dire Ibrahimovic, Florenzi, Maignan e Origi. Hanno ripreso a lavorare in gruppo Calabria e Diaz, mentre sono da valutare le condizioni di Krunic e Messias, entrambi in dubbio per la trasferta di Salerno. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.