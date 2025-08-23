Gazzetta su Boniface: "Ginocchio non al 100% dopo le visite"

Il caso Victor Boniface resta emblematico per il Milan. Il calciatore nigeriano si è sottoposto nella giornata di ieri alle consuete visite mediche più ulteriori accertamenti visti i numerosi (e seri) problemi fisici avuti nelle due ultime stagioni. Come riporta Gazzetta dello Sport, il ginocchio di Boniface non è al 100% e anche questo incide e preoccupa sulla valutazione di un calciatore che a gennaio era stato (quasi) venduto in Arabia Saudita per 70 milioni.

E' giusto considerare che Boniface negli ultimi due anni ha perso diverse partite per problemi muscolari, non per il ginocchio. Dall’altro, non è semplice inserire in rosa un calciatore con qualche problema strutturale. La situazione, come riportato anche dalla nostra redazione (leggi qui) resta quasi un "Mistero" Che potrebbe risolversi nelle prossime ore.