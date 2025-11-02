Genta: “Nkunku ha bisogno di rodaggio. Leao? Farà la stagione più importante della sua vita”

Intervenuto nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Carlo Genta, giornalista radiofonico conduttore del programma Tutti convocati di Radio 24, ha parlato dell'attacco che scenderà stasera in campo contro la Roma, Nkunku-Leao. Queste le sue parole:

Su Nkunku: "Non l'abbiamo ancora visto. Ha avuto anche dei problemi fisici durante le varie pause nazionali, è reduce da una stagione piena di problemi fisici quindi un rodaggio glie lo concederei sicuramente, Allergi secondo me è molto bravo a dare Gimenez, che in questo momento è deludentissimo, anche se a me non dispiace, fiducia, e per un attaccante la fiducia anche quando sei giù è importante. Io continuo a pensare che la coppia più divertente possa essere Leao-Nkunku se possibile e quando saranno pronti"

Su Leao: "Il mio pensiero è sempre lo stesso dall'inizio della stagione, io credo che Leao farà la stagione più importante della sua vita, poi che giochi alla vecchia maniera, che giochi centravanti, intanto io ti dico che ha giocato fino ad adesso poco e niente, tranne le due uscite dalla panchina, l'ho visto sempre con la faccia giusta. Detto questo avendo un allenatore come Allegri tendi a fidarti".