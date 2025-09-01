Gentile: "La prima maglia a centrocampo per Allegri è Rabiot: se sta bene gioca sempre lui"

Il mercato si è concluso, con il Milan che dopo due mesi e 10 giorni ha completato una grandissima quantità di operazioni: 10 in entrata e ben 27 in uscita. Una vera e propria rivoluzione per la squadra rossonera che adesso è affidata nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di far sì che gli uomini che gli sono stati messi a disposizione riportino il club in alta quota, minimo la Champions League. In studio a Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Riccardo Gentile.

Le parole di Riccardo Gentile sull'arrivo di Adrien Rabiot al Milan: "Nella testa di Allegri, Adrien Rabiot ha un valore diverso. A qualcuno sicuro toglie il posto: se sta bene gioca sempre lui. Alla Juve, con e grazie ad Allegri, Rabiot ha tirato fuori il meglio di sé. Credo sia stata una richiesta dell’allenatore che lo voleva a tutti i costi. Giocatore che ha spessore, gol nelle gambe, ha fisicità e ormai anche un’esperienza internazionale di un certo livello. Chi c’è gli deve far posto, mi sembra abbastanza scontato. La prima maglia a centrocampo per Allegri è Rabiot: poi vediamo chi gioca. Saranno sicuramente tre i centrocampisti, per ora abbiamo visto un 3-5-2 ma non può essere escluso che si torni a giocare a 4: lì sul centro sinistra ci sarà sempre Rabiot".