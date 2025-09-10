Gimenez a segno: "Tutti i gol hanno lo stesso sapore: amichevoli, quartiere o partite ufficiali"
Santiago Gimenez, dopo il 2-2 del suo Messico contro la Corea del Sud, agguantato grazie a un suo bel gol al 94° minuto, è stato intervistato in zona mista al termine della gara. Le sue parole riportate in un video da ESPN Mexico.
Sul gol e sulla partita: "Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali. Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra. Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio".
Sugli avversari asiatici incontrati in questa sosta: "Sono duri, sono duri: verranno a colpire, a lottare, a dare tutto. Noi non ci rilasseremo nemmeno un secondo, come ben sapete hanno giocatori di categoria in attacco. Siamo molto convinti di ciò che siamo come gruppo e come squadra. Siamo convinti dell’allenatore e dello staff tecnico. Proseguiamo con tanta esperienza acquisita".
