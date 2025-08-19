Gimenez carica la squadra: "Il miglior modo per iniziare la stagione è vincere! Forza Milan"

di Manuel Del Vecchio

Partito inizialmente dalla panchina, Santi Gimenez è dovuto subentrare all'infortunato Leao al minuto 17 di Milan-Bari. Il messicano, che non è ancora nella migliore condizione (è arrivato a Milanello solo ad inizio mese), è riuscito comunque a risultare determinante con l'assist a Pulisic per il 2-0 finale.

Santi carica così la squadra su Instagram: "Il miglior modo per iniziare la stagione è vincere! Forza Milan".