Gimenez carica la squadra: "Il miglior modo per iniziare la stagione è vincere! Forza Milan"
MilanNews.it
Partito inizialmente dalla panchina, Santi Gimenez è dovuto subentrare all'infortunato Leao al minuto 17 di Milan-Bari. Il messicano, che non è ancora nella migliore condizione (è arrivato a Milanello solo ad inizio mese), è riuscito comunque a risultare determinante con l'assist a Pulisic per il 2-0 finale.
Santi carica così la squadra su Instagram: "Il miglior modo per iniziare la stagione è vincere! Forza Milan".
Pubblicità
News
Ricci: "L’aspetto che mi ha più colpito in questo primo mese di Milan è l’intensità che viene messa in allenamento"
L'Assoallenatori chiede a Gravina di inoltrare a Uefa e Fifa la richieste di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali
Una punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessionidi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Criscitiello: "Il Milan può fare tutti gli acquisti che vuole, ma se non ci sono i tifosi hai perso tutto. Questione Curva problema serissimo"
4 Fabrizio Romano: "Da quello che mi risulta, Hojlund in questo momento è molto arrabbiato: vorrebbe un club che punti forte su di lui, non un prestito"
Primo Piano
Ricci: "Grande affinità con Allegri, Modric è già importante nello spogliatoio. Modelli? Rodri e Lobotka"
MN - Milan, trauma elongativo al polpaccio destro per Leao. Salterà la Cremonese, da valutare per Lecce
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com