Gimenez certo di un posto contro il Bologna: questa sosta lo ha rivitalizzato

di Lorenzo De Angelis

A differenza di Christian Pulisic, Santiago Gimenez è certo di un posto nell'undici titolare che scenderà in campo contro il Bologna. Il messicano è tornato da questa sosta completamente rivitalizzato, complice anche il bellissimo gol messo a segno allo scadere nel corso della partita contro la Corea del Sud. 

Tutti segnali che possono giocare a favore del Bebote, che adesso deve dimostrare di meritarsi la conferma al Milan dopo tutte le voci di mercato della scorsa estate. E il fatto che partirà titolare contro il Bologna potrebbe dargli ulteriore fiducia, quella che in questi mesi gli è tremendamente mancata. 