Gimenez dopo la Juve: "Meritavamo di più, ma siamo sulla strada giusta... Forza Milan!"
MilanNews.it
Autore di una prova positiva, sempre più al centro del gioco e con anche un gol sfiorato con un bel colpo di testa, Santi Gimenez sta dimostrando ad Allegri, in attesa dei gol, di poter giocare al Milan. Dopo il pareggio contro la Juventus il messicano scrive sui social: "Meritavamo di più, ma siamo sulla strada giusta...
Forza Milan!!".
Pubblicità
News
Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivistodi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Fabrizio Romano: "Leao, non monterei un caso. All'interno del Milan sono tutti dalla parte di Rafa"
3 Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
4 Adani: "Gimenez fa giocate di valore, da attaccante. Ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol"
Primo Piano
Nuovo stadio, benefici e vantaggi (non solo per Milano): l'impatto economico, più occupazione e verde triplicato. Lo studio di TEHA Group
Milan-Como a Perth: come si inserisce questa lunga trasferta nel calendario rossonero? Il nodo dell'eventuale quarto di Coppa Italia
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com