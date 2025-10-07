Gimenez dopo la Juve: "Meritavamo di più, ma siamo sulla strada giusta... Forza Milan!"

Gimenez dopo la Juve: "Meritavamo di più, ma siamo sulla strada giusta... Forza Milan!"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:30News
di Manuel Del Vecchio

Autore di una prova positiva, sempre più al centro del gioco e con anche un gol sfiorato con un bel colpo di testa, Santi Gimenez sta dimostrando ad Allegri, in attesa dei gol, di poter giocare al Milan. Dopo il pareggio contro la Juventus il messicano scrive sui social: "Meritavamo di più, ma siamo sulla strada giusta...

Forza Milan!!".