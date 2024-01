Giroud a DAZN: "Volevamo rialzarci dopo l'Atalanta. Scudetto? Dobbiamo concentrarci solo su di noi"

Al termine del match vinto 3-1 dal Milan contro la Roma, Olivier Giroud ha rilasciato queste parole a DAZN:

Sulla vittoria: "Era importante vincere per rialzarci, volevamo rialzarci dopo l'Atalanta, eravamo molto delusi. Ci sono ancora tante partite, dobbiamo concentrarci sulle nostre partite, poi ci sarà l'Europa League. Non molliamo mai. Sono orgogliosi dello spirito di squadra che abbiamo avuto oggi".

Sull'assist a Theo: "Sul mio gol è stato bravo Kjaer, sapevo che avrebbe fatto la sponda. Non è stato il mio gol più difficile, ma sono contento di aver segnato perchè era un po' che non segnavo a San Siro in campionato. Con Theo ci conosciamo bene, sapevo che sarebbe andato dietro di me, sono stato un po' fortunato perchè la palla è passata sotto le gambe dell'avversario. Theo ha fatto un grande gol".

Sui 9 punti dal primo posto: "Dobbiamo concentrarci solo su di noi, pensando ad una partita alla volta. Chi va piano va sano e va lontano (sorride, ndr). Poi speriamo che quelle davanti sbaglino. E' la prima partita del girone di ritorno, ma è solo il ritorno".