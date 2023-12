Giroud, il gol in Champions non arriva ma che assist per Pulisic!

La vittoria del Milan in terra inglese contro il Newcastle e la successiva eliminazione dai gironi di Champions League lascia il giusto spazio a un gusto dolce e amaro nella bocca dei tifosi rossoneri e non solo. I ragazzi di Stefano Pioli, al triplice fischio sono apparsi soddisfatti della vittoria e prestazione, soprattutto del secondo tempo, ma anche con un velo di amarezza per non essere riusciti a proseguire nel percorso, difficile e controverso in Champions League. Nella passata stagione, i rossoneri sono arrivati fino in semifinale di Champions dopo aver superato il girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria e aver eliminato con merito Tottenham e Napoli, successivamente campione d'Italia. Nonostante il "girone di ferro" Con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, il rammarico del Milan per il percorso appena concluso in Champions è evidente e comprensibile, con il peso dei punti persi nelle prime due partite a San Siro contro gli inglesi e in Germania contro i tedeschi.

Il focus è incentrato anche sul numero 9 rossonero, guerriero nei duelli con Lascelles ma non incisivo, anche per i pochi palloni ricevuti, in zona gol. La zampata di Giroud però è arrivata lo stesso: abile e bravo nel servire di prima un perfetto e preciso assist per Pulisic, che tutto solo ha potuto insaccare in porta il pallone del momentaneo 1-1. Dopo il gran gol di Bergamo e un assist vincente, Giroud si appresta a ritrovare nuovamente la via della rete in Serie A, domenica a San Siro contro il Monza.