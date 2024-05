Giudice commenta: "Oggi scopriamo che i fondi di private equity nel calcio non sono tutti brutti, spochi e cattivi"

Inizia una nuova era per l'Inter che ieri è passata ufficialmente dalle mani del presidente Zhang, reo di non aver ripianato il prestito con interessi di Oaktree secondo i termini prestabiliti, a quelle del fondo americano che ora gestirà l'Inter. A commentare l'episodio in questi giorni è molto attivo Alessandro Giudice, esperto di economia e finanza. Al di là degli interventi in televisione o sui giornali, Giudice ha espresso il suo parere dei fondi proprietari nel calcio anche attraverso il suo profilo X.

Queste le parole di Alessandro Giudice sul tema: "Oggi scopriamo che i fondi di private equity nel calcio non sono tutti brutti, sporchi e cattivi. Non tutti sono privi di ambizioni sportive e sentimenti o tengono solo ai conti, puntando all’obiettivo minimo del quarto posto per prendere i soldi della Champions senza lottare per lo scudetto. Ci sono pure fondi diversi, illuminati che pensano a vincere. I primi sono i cosiddetti “fondi speculativi” da qualcuno detti perfino “avvoltoio”. I secondi potremmo definirli “fondi tifosi”: quelli con la sciarpa al collo".