Gol annullato all'Udinese al 95', Marelli: "Valutazione soggettiva, ma la decisione è corretta"

L'ex arbitro Luca Marelli valuta la rete annullata all'udinese Kabasele al 95' per fuorigioco ravvisato a Ekkelekamp. Ecco le sue parole a DAZN: "Valutazione soggettiva su un fuorigioco passivo. La posizione irregolare di pochissimi centimetri è di Ekkelenkamp. L'olandese partendo da posizione irregolare non tocca mai il pallone e va a contatto con Thiaw.

Il VAR non può valutare autonomamente il fuorigioco perché il giocatore non tocca il pallone in un primo tempo. Chiffi valuta se il giocatore ha impattato sull'azione e ha ritenuto di sì, perché Ekkelenkamp è andato a contatto col giocatore che stava rinviando il pallone. Corretto annullare la rete, corretto ricorrere all'OFR".