Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con Harder

Oggi alle 07:10News
di Gaetano Mocciaro

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (JashariEstupinan

Pulisic (Gimenez) Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILAN (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan

Pulisic (Harder) Leao (Gimenez)