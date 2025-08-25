Serie A, questa sera si completa il quadro della 1ª giornata. Risultati e classifica

Si è chiuso il weekend calcistico, ma non la prima giornata di Serie A che avrà una coda domani, lunedì 25 agosto col derby del Triveneto fra Udinese e Verona e infine l'Inter di Christian Chivu che sfida il Torino di Marco Baroni. Di seguito il quadro aggiornato e la classifica:

Sabato 23 agosto

GENOA - LECCE 0-0

SASSUOLO - NAPOLI 0-2

17' McTominay, 57' De Bruyne

MILAN - CREMONESE 1-2

28' Baschirotto (C), 45' + 1 Pavlovic (M), 61' Bonazzoli (C)

ROMA - BOLOGNA 1-0

53' Wesley

Domenica 24 agosto

CAGLIARI - FIORENTINA 1-1

68' Mandragora (F), 90' + 4 Luperto (C)

COMO - LAZIO 2-0

47' Douvikas, 73' Paz

ATALANTA - PISA 1-1

26' aut. Hien (P), 50' Scamacca (A)

JUVENTUS - PARMA 2-0

59' David, 84' Vlahovic

Lunedì 25 agosto

UDINESE - VERONA (ore 18.30)

INTER - TORINO (ore 20.45)



CLASSIFICA

1. Napoli 3

2. Juventus 3

3. Como 3

4. Cremonese 3

5. Roma 3

6. Pisa 1

7. Fiorentina 1

8. Atalanta 1

9. Cagliari 1

10. Lecce 1

11. Genoa 1

12. Udinese 0

13. Inter 0

14. Torino 0

15. Hellas Verona 0

16. Milan 0

17. Bologna 0

18. Sassuolo 0

19. Lazio 0

20. Parma 0

MARCATORI

1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), David e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma)

PROSSIMO TURNO

Venerdì 29 agosto

CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)

LECCE - MILAN (ore 20.45)

Sabato 30 agosto

BOLOGNA - COMO (ore 18.30)

PARMA - ATALANTA (ore 18.30)

NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)

PISA - ROMA (ore 20.45)

Domenica 31 agosto

GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)

TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)

INTER - UDINESE (ore 20.45)

LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)