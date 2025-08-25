Serie A, questa sera si completa il quadro della 1ª giornata. Risultati e classifica

Serie A, questa sera si completa il quadro della 1ª giornata. Risultati e classifica
di Gaetano Mocciaro

Si è chiuso il weekend calcistico, ma non la prima giornata di Serie A che avrà una coda domani, lunedì 25 agosto col derby del Triveneto fra Udinese e Verona e infine l'Inter di Christian Chivu che sfida il Torino di Marco Baroni. Di seguito il quadro aggiornato e la classifica:

Sabato 23 agosto

GENOA - LECCE 0-0

SASSUOLO - NAPOLI 0-2
17' McTominay, 57' De Bruyne

MILAN - CREMONESE 1-2
28' Baschirotto (C), 45' + 1  Pavlovic (M), 61' Bonazzoli (C)

ROMA - BOLOGNA 1-0
53' Wesley

Domenica 24 agosto

CAGLIARI - FIORENTINA 1-1
68' Mandragora (F), 90' + 4 Luperto (C)

COMO - LAZIO 2-0
47' Douvikas, 73' Paz

ATALANTA - PISA 1-1
26' aut. Hien (P), 50' Scamacca (A)

JUVENTUS - PARMA 2-0
59' David, 84' Vlahovic

Lunedì 25 agosto

UDINESE - VERONA (ore 18.30)
INTER - TORINO (ore 20.45)


CLASSIFICA

1. Napoli 3
2. Juventus 3
3. Como 3
4. Cremonese 3
5. Roma 3
6. Pisa 1
7. Fiorentina 1
8. Atalanta 1
9. Cagliari 1
10. Lecce 1
11. Genoa 1
12. Udinese 0
13. Inter 0
14. Torino 0
15. Hellas Verona 0
16. Milan 0
17. Bologna 0
18. Sassuolo 0
19. Lazio 0
20. Parma 0

MARCATORI
1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), David e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma)

PROSSIMO TURNO

Venerdì 29 agosto
CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)
LECCE - MILAN (ore 20.45)

Sabato 30 agosto
BOLOGNA - COMO (ore 18.30)
PARMA - ATALANTA (ore 18.30)
NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)
PISA - ROMA (ore 20.45)

Domenica 31 agosto
GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)
TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)
INTER - UDINESE (ore 20.45)
LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)