Gol e continuità: Pulisic è uno dei due giocatori di Serie A ad aver segnato almeno 30 reti tra tutte le competizioni

Perfetto equilibrio nelle ultime 12 sfide in Serie A tra Napoli e Milan con quattro successi per parte e quattro pareggi, dopo che gli azzurri erano rimasti imbattutti in tutti i precedenti otto match contro i rossoneri in campionato, vincendone sei. Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia.

Pulisic, numeri da urlo in stagione

Dal suo arrivo in rossonero nella passata stagione, Christian Pulisic (30G+17A) è uno dei due soli giocatori di Serie A ad aver sia segnato almeno 30 reti, sia servito almeno 15 passaggi vincenti tra tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (35G+15A). Inoltre, come riferisce il sito della Lega Serie A, scendendo in campo contro gli azzurri, l'attaccante rossonero, che dovrebbe partire dal primo minuto, raggiungerebbe le 250 presenze nei cinque maggiori campionati europei.