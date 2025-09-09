Gotti: "Allegri sa come si tratta uno come Loftus: faceva quel ruolo lì"

Nel suo passato al Chelsea, squadra in cui è cresciuto sin da piccolo, Ruben Loftus-Cheek ha incrociato anche il tecnico italiano Luca Gotti, nello staff di Maurizio Sarri nell'anno trascorso a Londra in cui il centrocampista rossonero ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera. Oggi proprio Gotti è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare proprio del suo ex calciatore che oggi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista con Allegri in panchina.

Con Allegri come lo vede?

“Conosco Max da tanti anni, ci lega un bel rapporto. La prima cosa che ho pensato è che Allegri, da calciatore, faceva proprio quel ruolo lì. Quindi sa come si tratta un giocatore del genere. E poi anche come tipo… pure Max era uno che non voleva essere ingabbiato dalla tattica. Un ‘abatino’, mi viene da dire. Ruben è diverso, certo, ha molta più forza e potenza però lo vedo bene nel centrocampo del Milan. E a Lecce abbiamo avuto solo il primo assaggio…”