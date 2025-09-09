Gotti: "Loftus colpi da fenomeno ma dipendeva da come girava il sole..."

Nel suo passato al Chelsea, squadra in cui è cresciuto sin da piccolo, Ruben Loftus-Cheek ha incrociato anche il tecnico italiano Luca Gotti, nello staff di Maurizio Sarri nell'anno trascorso a Londra in cui il centrocampista rossonero ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera. Oggi proprio Gotti è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare proprio del suo ex calciatore che oggi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista con Allegri in panchina.

Loftus-Cheek protagonista con 10 gol e 6 assist tra campionato e coppe. Che ricordi ha?

"Ruben è un ragazzo particolare. Ma unico nel suo genere. Aveva colpi e giocate da fenomeno vero, ma diciamo che dipendeva da come girava il sole… E da quanto si sentiva forte lui in primis. Però, mi creda, ha caratteristiche che non ho mai più trovato in nessun altro calciatore”.

Per esempio?

“Ha un tiro incredibile e tempi di inserimento da top player. È un giocatore molto verticale, moderno. La cosa che più mi ha impressionato è come diventasse dominante quando sentiva la fiducia dello spogliatoio. Si trasformava