Gotti: "Loftus va lasciato libero di esprimersi: grandi strappi ed esplosivo"

Nel suo passato al Chelsea, squadra in cui è cresciuto sin da piccolo, Ruben Loftus-Cheek ha incrociato anche il tecnico italiano Luca Gotti, nello staff di Maurizio Sarri nell'anno trascorso a Londra in cui il centrocampista rossonero ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera. Oggi proprio Gotti è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare proprio del suo ex calciatore che oggi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista con Allegri in panchina.

Tatticamente come e dove lo vede?

“Credo sia un giocatore che vada lasciato libero di esprimersi. Ha grandi strappi ed è esplosivo, ma bisogna cercare di non ingabbiarlo eccessivamente. Al Chelsea, per esempio, Sarri curava tanto la fase difensiva ma le mezzali, nel suo 4-3-3, avevano abbastanza libertà di buttarsi negli spazi e puntare la porta. E direi che i risultati si sono visti eccome…”