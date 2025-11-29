Gozzini: "Allegri ha avuto il merito di aver trattenuto Maignan, per il rendimento si rende omaggio al preparatore dei portieri Filippi"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Mike Maignan: "Un rigore parato nel derby è per sempre: Maignan si è opposto a Calhanoglu, sotto la curva interista pronta alla festa, e ha tenuto il successo nelle mani del Milan. Non è stata la prima volta: stessa porta, stesso risultato, un altro abile battitore come Dybala. Risultato: Mike vola e torna Magic. Eppure, non c’è trucco e non c’è inganno, solo tanto lavoro e fatica. Il rigore e poi il balzo successivo con cui ha messo fuori il pallone sono le tra le istantanee del derby, ma ci sono molte altre immagini che meritano di essere incorniciate: la parata sul colpo di testa di Thuram, poi quella sulla frustata di Lautaro. C’è più di un valido motivo per cui il portierone rossonero si è preso gli abbracci dei compagni e il bacio in fronte di Pavlovic. E ancora l’applauso di tutto lo spogliatoio, il riconoscimento di migliore in campo e l’assist di Pulisic: "Ha fatto dieci parate, è lui l’uomo del match, non io".

È tutto un nuovo Mike, più reattivo, più elastico, più felice. Tutto il contrario dell’ultima stagione: impacciato e malinconico. Le fotografie che lo ritraevano erano altre: le papere a Torino, quella sul campo del Feyenoord. Nonostante un campionato sottotono, in estate Allegri ha parato i tentativi di cessione: ha convinto il club e Mike ad andare avanti insieme. Max ha avuto il merito di averlo trattenuto, per il rendimento in campo lo stesso Allegri rende omaggio al preparatore dei portieri Filippi. Fatto sta che Maignan è cambiato, è uno dei simboli della ritrovata solidità. Quel che invece resta uguale è la condizione del contratto, a scadenza nell’estate 2026".