Gozzini: "Gli errori arbitrali contro il Milan sono stati evidenti. Contro il Parma, la sensazione di campo è stata tolta da due chiusi in una stanza, senza malizia e malafede, ma tant’è"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa a MilanVibes sulle discusse decisioni arbitrali di queste ultime settimane: “Il caso Bastoni penso possa condizionare una squadra intera, non solo un calciatore ma proprio il gruppo. Raramente ho visto un calciatore così contestato da Nord a Sud: ormai il vantaggio in classifica è tale che il percorso è segnato, ma influisce. Gli errori arbitrali contro il Milan sono stati evidenti, quelli contro il Parma soprattutto, con il blocco di Maignan, hanno segnato un cambiamento: quell’evento ha fatto scuola agli occhi delle istituzioni arbitrali, cambiando riferimento nella gara successiva. Il Var in Milan-Parma ha avuto un’ingerenza antipatica, la sensazione dell’arbitro, una sensazione di campo, è stata tolta da due arbitri ad un monitor e chiusi in una stanza, mettendo pressione all’arbitro, senza malizia e malafede ma tant’è”.

Come arriva il Milan a questo derby?

“Io credo che il Milan arrivi paradossalmente meglio dell’Inter, più riposato e con meno pressioni rispetto ai nerazzurri, a livello ambientale regna un’armonia maggiore. I dieci punti di distacco non influiscono particolarmente, è uno slancio per il Milan che può giocare più libero data la grande distanza in classifica. Mi aspetto una partita simile all’andata, credo che il Milan vorrà fare una partita più attendista ma è una strategia giusta contro un avversario simile, che mi aspetto più aggressivo. Quindi mi aspetto interpreti simili e una partita preparata da Allegri simile all’andata, in una partita che potrà essere giocata prevalentemente sulle ripartenze”.