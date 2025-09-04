Gozzini: "Le chiavi del centrocampo sono state consegnate a Modric. Per farlo riposare, ecco Ricci e Jashari"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul centrocampo del Milan: "Con Adrien Rabiot la linea degli ipotetici titolari si è completamente rinnovata: Modric, Adrien e Jashari, attualmente infortunato. L’ex Bruges, pagato 37 milioni, è stato il colpo più caro a centrocampo.

Le chiavi del centrocampo sono state consegnate a Luka Modric, due su due da titolare in campionato: un assist e una chiara padronanza del reparto. Modric, quarant’anni lunedì prossimo, è un campione senza età. E se per gestire le forze occorrerà un week end di riposo, ci sono registi più giovani pronti a subentrare: Ricci, che con il Toro si era preso anche la Nazionale, e Jashari; giovani che possono essere formati a seconda delle necessità tattiche. Entrambi possono anche spostarsi sugli interni: hanno corsa e tempi di inserimento, oltre al dinamismo che serve per aiutare la squadra in copertura".

LE CIFRE DI MODRIC

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato alcuni retroscena del mercato del Milan:

Sul contratto di Modric: "Vi voglio specificare un dettaglio legato al contratto di Luka Modric con il Milan. Il croato ha già dimostrato di poter fare bene nel nostro campionato. Modric ha firmato un contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Questa opzione è totalmente in mano al giocatore, dunque sarà Modric a fine anno decidere cosa fare. Questo è un anno importante perchè porta al Mondiale, dopo il quale Modric vuole avere la libertà di scegliere se continuare al Milan o cambiare completamente vita. Vedremo cosa deciderà di fare l'ex Real Madrid".