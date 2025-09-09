Gozzini: "Nonostante il nuovo sistema di gioco non esalti le sue caratteristiche, Gimenez ha scelto di rimanere"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez: "I milanisti ritroveranno anche Santi Gimenez: il club ha provato a inserirlo fino alle ultime ore del mercato nello scambio con il romanista Dovbyk. Per cui, dal tunnel degli spogliatoi sarebbe potuto spuntare un altro attaccante e non lui, il messicano arrivato dall’Olanda. In un vortice di notizie di mercato – confermate pubblicamente anche dal ds Tare – Gimenez è riuscito a trovare comunque una sua stabilità: in campo e fuori. A Lecce, dove ha giocato titolare, ha commesso un errore grossolano davanti alla porta ma anche segnato e festeggiato con i tifosi un gol poi annullato per fuorigioco. Fuori dal campo ha ugualmente mantenuto posizione: ha sempre detto di voler restare rossonero e di volersi giocare un posto nonostante la concorrenza. Nell’inverno scorso ha scelto e voluto il Milan, di cui era tifoso da bambino: arrivata l’estate non poteva già essere tempo di lasciare. Così, nonostante il nuovo sistema di gioco non esalti le sue caratteristiche, Santi ha scelto di rimanere".

ATTACCO SPUNTATO

Massimiliano Allegri oggi ritroverà il gruppo rossonero al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida al Bologna che è in programma a San Siro la prossima domenica alle ore 20.45, in occasione della terza giornata del campionato di Serie A. In questo frangente i rossoneri dovranno giocarsela con un attacco tutto da costruire. Sono quattro gli elementi in rosa a disposizione del tecnico livornese ma solo due potrebbero essere pronti per giocare dall'inizio, pur rientrando per ultimi dagli impegni con le Nazionali: Pulisic e Gimenez.

Il Corriere dello Sport questa mattina scrive in merito alle scelte offensive di Allegri: "Gimenez e Pulisic, l'obbligo di Max. Il messicano e l'americano torneranno per ultimi dopo le amichevoli negli Usa". Le altre due opzioni si chiamano Rafael Leao e Christopher Nkunku: entrambi, per ragioni diverse, potrebbero non essere in condizione di giocare titolari. Scrive il CorSport: "Leao è pronto al rientro in gruppo ma partirà solo dalla panchina. Nkunku è ancora in forte ritardo: per il tecnico non c'è alternativa".