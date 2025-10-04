Gozzini: "Per Reijnders grandi numeri, ma scarsa leadership. Rabiot è autorevole, lui e Modric hanno un carisma riconosciuto"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Adrien Rabiot: "Al centro del nuovo Milan ci sono qualità e resistenza. Domenica verranno messe alla prova dalla Juventus, dove ha origine il feeling tra Allegri e Rabiot. Adrien arrivava da Marsiglia via Torino, dove domenica sera tornerà per la prima volta da ex. Rabiot, 360 minuti e quattro presenze dal suo arrivo, è l’infaticabile del centrocampo rossonero. Il vero sostituto di Reijnders come mezzala mancina: se Tijjani aveva conquistato a Milano uno status internazionale, Adrien ha portato con sé un carico di ventuno trofei conquistati tra club e nazionale. Reijnders era stato il goleador dell’ultima stagione al Milan: dieci gol in campionato. Per Rabiot solo uno in meno nell’ultima stagione in Ligue1. E se Tijjani era incaricato di inserirsi ma con minor compiti di copertura, Rabiot è un instancabile tuttofare. Reijnders aveva concluso la sua miglior stagione rossonera da ottavo in classifica: grandi numeri ma scarsa leadership. Rabiot è autorevole, lui e Modric hanno un carisma riconosciuto.

C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo, ci divertiamo anche a difendere. E poi giocare con Luka è facile, non so come faccia a correre così per 90 minuti a 40 anni. Abbiamo tanta qualità, anche nei giovani". Ora la super sfida da ex: "Sono contento di tornare allo Stadium. Siamo in testa, sarà una bella partita. Per me sarà emozionante, ho fatto cinque anni lì e mi sono trovato molto bene. Ora sono al Milan e spero di vincere qui". E se non fosse chiaro, Adrien lo ha ribadito ai suoi oltre 7 milioni di follower Instagram: "Sono orgoglioso della mia squadra". Con due cuori, uno rosso e uno nero".