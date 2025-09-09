Graffiedi: "Anche il Milan, come l’Inter, ha vissuto una rivoluzione: tanti giocatori cambiati, tanti volti nuovi. Ci vorrà tempo"

vedi letture

Mattia Graffiedi, ex calciatore, si è così espresso a 1 Football Station sulla Serie A: "Sicuramente c’è la prova che il Napoli anche quest’anno sarà la squadra da battere. Con la partenza che ha fatto, con gli acquisti sul mercato e con le difficoltà già superate nelle prime giornate, ha dimostrato di essere una squadra vera, concreta, ancora più forte dell’anno scorso secondo me.

Per le altre è difficile dare giudizi, ma abbiamo visto che, come l’Inter, alcune hanno avuto una grandissima partenza alla prima giornata, salvo poi un blackout alla seconda. La Juventus sta dimostrando di essere una squadra solida, così come la Roma di Gasperini. Anche il Milan, come l’Inter, ha vissuto una rivoluzione: tanti giocatori cambiati, tanti volti nuovi. Ci vorrà tempo per trovare la giusta quadra.

Sicuramente Hojlund è un ottimo acquisto. In Inghilterra ha vissuto momenti positivi e altri più difficili, lo conosciamo tutti, ma è un giocatore che può sostituire Lukaku, anche se quest’ultimo ha qualcosa in più in termini di presenza fisica e capacità realizzativa. Detto ciò, Højlund può adattarsi al modello di Conte e rappresenta una valida alternativa. Anche Lucca ha una grande forza fisica e una presenza importante. Penso che il Napoli abbia fatto un buon acquisto, anche se non sarà semplice per nessuno, soprattutto nelle prime partite. Sia Hojlund che Lucca hanno caratteristiche completamente diverse rispetto a Lukaku, sono giocatori totalmente diversi tra loro.

Conte dovrà essere bravo a scegliere la soluzione migliore a seconda delle partite, ed è un maestro in questo. Magari potrà anche pensare a giocare con due attaccanti. Il mister ha sicuramente un bel lavoro da fare, ma mi aspetto il danese subito titolare fisso, perché ha dimostrato di essere un giocatore pericoloso in area di rigore. Lo ha fatto vedere anche allo United, dove le cose non sono andate bene, ma ha bisogno di una struttura di gioco che lo metta nelle condizioni di rendere al meglio. Secondo me ha grandissime capacità, ha fame e voglia di emergere e lo dimostra in campo. Sono d’accordo che bisogna aspettarlo, ma credo che potrà darci soddisfazioni nell’immediato".