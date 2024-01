Guardie e ladri di Allegri? Giuntoli. "Battuta straordinaria"

vedi letture

"I ringraziamenti vanno sempre condivisi con le persone che lavorano con te. Ringrazio De Laurentiis e Spalletti, i miei vecchi calciatori e tutti i collaboratori che erano lì con me. Ora sono alla Juventus dove mi hanno accolto benissimo e stiamo facendo un grandissimo lavoro. Stiamo lavorando coi giovani e dobbiamo continuare così". Parole e pensieri di Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, intercettato da 'Sky' a Dubai prima del Globe Soccer Awards dove è tra i candidati per il premio di miglior direttore sportivo. "L'ambizione ci vuole sempre - prosegue -, anche negli anni di transizione. Quest'anno la nostra ambizione è tornare in Champions League anche per valorizzare i nostri ragazzi".

In caso di vittoria col Lecce è l'Inter che diventerebbe guardia?

"Quella di Allegri era solo una battuta, incredibile, straordinaria da buon toscano... Voleva sdrammatizzare le polemiche. Noi stiamo guardando il quinto posto, vogliamo restare lontani dal quinto posto e ora abbiamo una gara molto importante contro il Lecce"-