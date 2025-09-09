Guidi: "A meno di stravolgimenti tattici, Nkunku nel Milan non agirà da trequartista puro"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport descrivendo il ruolo in campo di Nkunku: "A meno di stravolgimenti tattici - a cui comunque Allegri in passato ci ha abituato - Christo (come lo chiamavano in Inghilterra) non agirà da trequartista puro. Finché il tecnico livornese manterrà inalterato il suo 3-5-2, infatti, Nkunku potrà trovare spazio verosimilmente da prima o seconda punta: nel primo caso con Pulisic, nel secondo in appoggio al nuovo Leao versione centravanti. Nel suo bagaglio, il francese possiede qualità e versatilità per assolvere al meglio entrambi i compiti. Ha il senso del gol di chi è chiamato a puntare la porta avversaria (solo Gimenez, nell’attuale rosa rossonera, ha toccato come lui le 20 reti in un singolo campionato) e in alternativa i movimenti per girare attorno a un “nove”. D’altronde, stiamo parlando di un calciatore nato al Psg come mezzala ed evolutosi poi in tutti i ruoli d’attacco, dal trequartista all’esterno alto, fino alla punta vera e propria. Per questo Allegri potrà sbizzarrirsi partita dopo partita nello scegliere come utilizzarlo".

ALLEGRI OBBLIGATO

Massimiliano Allegri oggi ritroverà il gruppo rossonero al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida al Bologna che è in programma a San Siro la prossima domenica alle ore 20.45, in occasione della terza giornata del campionato di Serie A. In questo frangente i rossoneri dovranno giocarsela con un attacco tutto da costruire. Sono quattro gli elementi in rosa a disposizione del tecnico livornese ma solo due potrebbero essere pronti per giocare dall'inizio, pur rientrando per ultimi dagli impegni con le Nazionali: Pulisic e Gimenez.