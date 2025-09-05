Guidi: "Oggi Leao non ha ancora recuperato a pieno dall'infortunio, ma l'obiettivo è averlo per il Bologna in condizione"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafa Leao: "Settembre, tempo di nuovi acquisti che si mettono in mostra per la prima volta. Rafa Leao al Milan non è una novità - San Siro è casa sua già dal 2019 -, ma dopo la sosta per le nazionali per il Diavolo sarà come avere a disposizione un colpo dell’ultima ora di mercato. Già, perché il portoghese ha dovuto dare forfait sia alla prima giornata con la Cremonese sia alla seconda contro il Lecce. Colpa dell’elongazione al polpaccio destro rimediata appena dopo aver segnato in Coppa Italia contro il Bari.

Oggi Rafa non ha ancora recuperato appieno (ieri a Milanello ha lavorato in palestra con i compagni, ma da solo poi in campo, svolgendo lavoro personalizzato), anche se lo staff medico rossonero confida di restituirlo a Massimiliano Allegri nella prossima settimana. L’obiettivo è avere Leao in condizione già per il posticipo del terzo turno contro il Bologna, che a quel punto sarebbe il battesimo stagionale in Serie A per il numero dieci.

L’infortunio ha frenato il portoghese sul più bello, dopo un precampionato molto incoraggiante nel nuovo ruolo studiato per lui da Allegri. Nel 3-5-2 di Max, Rafa è il “nove” designato e lo sarà pure al di là di chi tra Pulisic e l’ultimo arrivato Nkunku completerà la coppia".