Guidi sulla posizione di Nkunku: "Potrà trovare spazio da prima o da seconda punta"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla strategia per l'utilizzo di Nkunku: "Naturale pensare a un tridente tutto velocità e tecnica con Nkunku, Pulisic e Leao: soluzione affascinante, ma anche complicata da assorbire per il resto della squadra, a meno che i tre assi non ci mettano il sacrificio necessario. Un 3-4-2-1 - ma pure un 4-3-3 o un 3-4-1-2 - con Christopher in squadra si può fare.

A meno di stravolgimenti tattici - a cui comunque Allegri in passato ci ha abituato - Christo (come lo chiamavano in Inghilterra) non agirà da trequartista puro. Finché il tecnico livornese manterrà inalterato il suo 3-5-2, infatti, Nkunku potrà trovare spazio verosimilmente da prima o seconda punta: nel primo caso con Pulisic, nel secondo in appoggio al nuovo Leao versione centravanti. Nel suo bagaglio, il francese possiede qualità e versatilità per assolvere al meglio entrambi i compiti. Ha il senso del gol di chi è chiamato a puntare la porta avversaria (solo Gimenez, nell’attuale rosa rossonera, ha toccato come lui le 20 reti in un singolo campionato) e in alternativa i movimenti per girare attorno a un “nove”. D’altronde, stiamo parlando di un calciatore nato al Psg come mezzala ed evolutosi poi in tutti i ruoli d’attacco, dal trequartista all’esterno alto, fino alla punta vera e propria. Per questo Allegri potrà sbizzarrirsi partita dopo partita nello scegliere come utilizzarlo".